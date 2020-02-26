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Вылетевший из Москвы в Пермь Superjet вернулся в "Шереметьево"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Superjet SU1204, который после вылета из столичного аэропорта "Шереметьево" в Пермь вернулся из-за проблем с двигателем, совершил благополучную посадку.

"Воздушное судно совершило штатную посадку, - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее собеседник агентства говорил, что Superjet вылетел из "Шереметьево" в Пермь, однако через несколько минут в полете "возникла вибрация в одном из двигателей, и командир принял решение вернуться в аэропорт вылета".

По его информации, на борту самолета находилось порядка 80 человек.

Рейсы из "Шереметьево" в Пермь на самолетах SSJ-100 выполняет "Аэрофлот".

Superjet Шереметьево Москва Пермь Аэрофлот

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