Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в "Домодедово" назвали ошибку экипажа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Человеческий фактор в условиях низкой видимости рассматривается в качестве возможных причин инцидента с самолетом Sukhoj Superjet, который в четверг совершил посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту "Домодедово", сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе расследования будут изучаться все версии, проведут опрос пилотов. Однако пока в качестве основной версии рассматриваются действия экипажа в сложных метеоусловиях. Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную и допустить ошибку", - сказал источник.

Между тем, в компании-производителе SSJ-100 - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - заявили, что технических неисправностей в самолете выявлено не было. "Посадка прошла в штатном режиме, по расписанию. Экстренной ее называть нельзя", - говорится в сообщении ГСС.

Самолет выполнял чартерный рейс из Сабетты в Москву. Лайнер совершил штатную посадку на невведенную в эксплуатацию полосу в "Домодедово".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.