Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обращаясь к Мишустину, сказала: "Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина. Сегодня это очень актуально".

"Да, мы это обязательно сделаем. Надо это будет сформулировать по результатам президиума", - сказал Мишустин.