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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Почти 70 тысяч человек были отправлены на карантин после въезда в Россию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Обязательному карантину и меднаблюдению в РФ подверглись 69 тысяч 932 человека, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Хочу отметить, что под медицинское наблюдение и карантин, а это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан, помещено меньше, примерно на 8%", - сказала Попова.

Она заявила, что под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. 110 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Попова добавила, что в России обследованы и досмотрены 10 тыс. 465 контактных лиц, из которых свыше 2,2 тыс. человек уже сняты с медицинского наблюдения.

"Эта работа продолжается, и она усиливается", - подчеркнула Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова

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