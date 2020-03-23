В Кремле заявили, что призыв оставаться дома на Путина не распространяется

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рекомендация к людям старше 65 лет находиться в режиме самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля не распространяется на президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, не собирается ли президент РФ показать пример и не выходить из дома, Песков сказал: "Работа есть работа, тем более работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах".

Песков напомнил, что "президент пока работает, вы видите, что таких уж массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается - сейчас было бы неразумно это делать".

Кроме того, Песков сказал, что президент России "живет в государственной резиденции, а не в своей квартире".

"У него есть квартира в Москве, но он там не живет. Он живет в государственной резиденции. Соответственно, чаще всего он где живет, там и работает, и наоборот", - отметил пресс-секретарь.

"Что касается ношения маски, то там, где публичные мероприятия, мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы участники этих мероприятий могли сдать тесты, как было перед командировкой Путина в Крым. Думаю, мы будем этой практике следовать и дальше", - сообщил Песков.

Он отметил, что установку мэра Москвы о необходимости соблюдения домашнего режима для людей свыше 65 лет смогут выполнить, возможно, не все работники администрации президента, но решение сотрудников сделать это будет воспринято с пониманием.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что москвичи старше 65 лет, а также те, у когоесть тяжелые хронические заболевания, обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.