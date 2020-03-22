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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Путина пока не будут переводить на удаленную работу
Портрет Владимира Путина из перца, автор Сергей Ежов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В кремле пока не рассматривают возможность перехода президента РФ Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В минувшую пятницу Песков сказал, что у Путина нет симптомов новой болезни, он прекрасно себя чувствует и не испытывает необходимости пройти тест на коронавирус.

По последней информации, количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 367. Большая часть заболевших приехала из-за границы.

В воскресенье стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с заболевшим врачом. Ближайшие дни он проведет, работая дома.

Владимир Путин

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