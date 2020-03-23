Свердловчане стали сообщать властям о нарушении соседями домашнего карантина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Свердловской области начали получать сообщения от простых граждан о том, что некоторые люди, находящихся на домашнем карантине, не соблюдают режим изоляции, сообщил в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских.

"Начали поступать первые сообщения от соседей, которые начали следить за соблюдением режима изоляции. Проговорили с (полицией - ИФ) алгоритм. При подтверждении этих фактов мы будем принимать меры по принудительной изоляции этих людей (которые не соблюдают режим самоизоляции - ИФ) в обсерваторы", - сказал Козловских на брифинге в Екатеринбурге.

Он также добавил, что власти начали получать от правоохранительных органов информацию "по всем гражданам, которые пересекают границу каким-либо транспортом: самолетом, поездом либо на личном автомобиле".

По данным Козловских, по всем случаям определены контактные лица - это 1 тыс. 61 человек, в том числе 21 член семьи, остальные - пассажиры самолетов, которыми летели заболевшие, и соседи по подъезду. Все они находятся под контролем.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях коронавируса в Свердловской области. Первый был зарегистрирован 17 марта. 19 марта в регионе было выявлено пять новых случаев, 21 марта - еще три.

Все зараженные прибыли из Европы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.