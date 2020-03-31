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Автосалон в Екатеринбурге закрыли за нарушение карантина

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге судебные приставы закрыли на девять дней автосалон "Автобан-Юг" и опечатали в него входы из-за нарушения режима, сообщила пресс-служба областного управления ФССП.

Пандемия коронавируса

Деятельность компании приостановил Чкаловский районный суд. Суд признал, что салон работал, несмотря на указ президента о нерабочей неделе и указ губернатора Свердловской области о дополнительных мерах по защите населения от коронавируса. Руководство салона предупреждено об ответственности, если предприятие незаконно возобновит работу.

Невьянский городской суд закрыл на 45 дней городское кафе "Симба" за то, что оно работало вопреки тем же ограничениям. Помещение уже также опечатано приставами.

В Первоуральске за то же нарушение опечатан ломбард "Фианит-Ломбард" . В УФССП не уточнили, на какой срок ломбард закрыли.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Екатеринбург Свердловская область ФССП Невьянск Первоуральск

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