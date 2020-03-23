Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах. Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших", - сказал Мишустин в понедельник утром на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что во всем мире ситуация остается сложной. Количество заболевших людей в мире на утро 22 марта достигло 376 тысяч. Он добавил, что за последние два дня число заболевших увеличилось на 50 тысяч человек.

В свою очередь, в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что все новые случаи инфицирования в России за сутки, с 22 по 23 марта, - 71 случай - зафиксированы в Москве. Об этом говорится в сообщении оперштаба, распространенном в понедельник.

Из 17 человек, выздоровевших и выписанных за весь период распространения инфекции в РФ, 14 оказались россиянами, один - гражданином Италии и двое - гражданами Китая (одного пациента выписали из больницы в Забайкалье, другую зараженную - из клиники в Тюмени). За последние сутки выписан один человек - в Москве, отметили в оперштабе.

Накануне, 22 марта, сообщалось о 367 зараженных коронавирусом в России. В Москве, в частности, количество инфицированных увеличилось до 191 человека, передавал столичный оперштаб.