Торговый автомат с гречкой и туалетной бумагой появился в Сергиевом Посаде

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вендинговый автомат с гречкой и туалетной бумагой появился в центре Сергиева Посада, сообщают местные жители в социальных сетях.

Помимо этих товаров в наборе есть медицинская маска, мыло и чеснок. В пресс-службе компании, установившей аппарат, "Интерфаксу" уточнили, что пока это единственный подобный автомат, планов по увеличению их количества нет.

"Сейчас высокий спрос на автоматы для продажи медицинских масок и антисептических гелей, а распространение таких вендинговых аппаратов позволило бы исключить посещение аптек из-за покупки этих товаров и тем самым минимизировать риски заражения", - отметили в компании.

В России спрос на гречку, другие крупы, макароны, медицинские маски и туалетную бумагу резко вырос на опасениях о возможном введении карантина или других ограничительных мер из-за вспышки коронавируса. В Минпромторге не раз заверяли, что дефицит товаров стране не грозит, и призывали граждан не закупать слишком большие запасы.