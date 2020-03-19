В Минпромторге пообещали, что запасов ритейлерам хватит минимум на 2 месяца

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Существующих запасов продовольственных товаров у торговых сетей в РФ хватит как минимум на два месяца, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он заверил, что работа с поставщиками совместно с Минсельхозом ведется в ежесуточном режиме, чтобы не было перебоев, в первую очередь, в логистических центрах.

Мантуров считает, что ажиотажный спрос на продукты питания в ближайшие дни снизится - с учетом того, что никакого дефицита в России нет.

Он рассказал, что региональные власти пошли навстречу торговым предприятиям - сняли ограничения на въезд грузового транспорта и, в том числе, в неурочное время, чтобы обеспечивать ритмичную поставку.

По его словам, спрос в настоящее время сдвигается в сторону свежей продукции от продуктов с длительными сроками хранения.

При этом, напомнил министр, ритейлеры несут огромные издержки, в том числе в связи с увеличением количества сотрудников, чтобы обеспечить ажиотажный спрос и обеспечить меры безопасности на фоне распространения коронавируса. Им приходится увеличивать численность персонала, чтобы обеспечивать завоз и размещение продукции. В соответствие с требованиями Роспотребнадзора ведется обработка всех помещений и складов.

Государство идет навстречу предприятиям торговли, обеспечивая им доступ к льготному финансированию и упрощает логистику, заявил Мантуров.