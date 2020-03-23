Ритейлеры сообщили о нормализации спроса на товары первой необходимости

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ритейлеры отмечают стабилизацию спроса на продукты и непродовольственные товары первой необходимости после ажиотажа неделей ранее, вызванного опасениями из-за коронавируса.

В X5 Retail Group (крупнейший в России ритейлер, который владеет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель") фиксируют стабилизацию спроса на товары первой необходимости, которые раскупали на прошлой неделе.

"Мы продолжаем наблюдать стабилизацию спроса по наиболее востребованным категориям товаров. Так, 22 марта спрос на крупы, консервы и туалетную бумагу снизился более чем на треть по сравнению с 15 марта, на макаронные изделия в этот же период - уменьшился в два раза", - сообщили в пресс-службе Х5.

В магазинах "Пятерочка" в Москве популярность круп, сахара, соли и макарон в воскресенье упала на 2/3 по сравнению с 15 марта, консервов и туалетной бумаги - более чем в два раза, масложировых продуктов - на треть. В "Пятерочках" в Петербурге популярность круп, сахара, соли и макарон в воскресенье упала более чем в два раза по сравнению с 15 марта, консервов и туалетной бумаги - более чем на треть.

Но в целом спрос на базовые категории остается повышенным пот сравнению с аналогичным периодом прошлого года и началом этого месяца, сказал представитель компании.

"Мы продолжаем поставлять увеличенные объемы социально-значимых товаров из распределительных центров в магазины и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков", - отметил он, добавив, что цены на социально-значимые товары, включая наиболее востребованные сейчас позиции, стабильны во всех торговых сетях Х5.

"Лента" также заметила снижение спроса на минувших выходных. Пик покупок (на крупы, макароны, моющие средства, сахар и соль) пришелся на прошлую неделю, сообщил представитель компании.

В магазинах "Ашан" в выходные 21-22 марта спрос снизился на 20% по сравнению с 14-15 марта, сообщил представитель ритейлера. "То есть можно говорить о том, что спрос с ажиотажного возвращается к повседневному уровню", - отметил он. На прошлой неделе наибольшим спросом пользовались товары с длительным сроком хранения: продажи мясных консервов и гречки выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов - в 1,5 раза. Пик продаж пришелся на 17 марта.

"На минувших выходных мы зафиксировали некоторое снижение спроса вследствие сокращения трафика в среднем на 10% по сравнению с показателями неделей ранее. Повышенный спрос на онлайн-доставку сохраняется", - сказал представитель O`Key Group.

Спрос в онлайне

Некоторый спад ажиотажа наблюдается и у нескольких онлайн-ритейлеров.

Так, онлайн-супермаркет Perekrestok.ru (принадлежит Х5) зафиксировал снижение спроса по итогам 19 марта. В четверг количество заказов уменьшилось примерно на 40% по сравнению с 16-17 марта. Таким образом, этот показатель приблизился к среднедневному значению начала года. Однако наполнение заказов остается выше среднего примерно в 1,5-2 раза, сообщил представитель Х5.

На площадке крупнейшего игрока на рынке онлайн-торговли продовольственными товарами, ритейлера "Утконос", количество принимаемых заказов сейчас зависит от текущих логистических мощностей распределительного центра компании. "Но по входящему трафику на сайт и мобильному приложению мы не фиксируем снижения числа покупателей, желающих оформить заказ онлайн", - сказал директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос Онлайн" Михаил Морозов.

По его словам, на прошлой неделе пик приема заказов пришелся на понедельник и вторник. Совокупный прирост к аналогичному периоду позапрошлой недели составил 120%. Традиционно самой востребованной категорией стала "бакалея сыпучая": ее продажи в пиковый день выросли на 514%. В категории "консервы" рост составил 480%.

"В связи с возросшей нагрузкой на наш распределительный центр интервалы заказов сейчас увеличены, а временные слоты закрыты на 10 дней вперед. Мы оперативно перестраиваем логистические процессы для бесперебойного выполнения заказов, а также продолжаем расширять горизонт заказов и работать над возможностью сокращения времени доставки покупателю", - отметил Морозов.

"Спрос на доставку по-прежнему выше обычного, но ажиотаж постепенно спадает. На прошлой неделе пик спроса пришелся на вторник. Пользовались популярностью продукты длительного срока хранения (крупы, консервы) и средства личной гигиены", - сказал управляющий и сооснователь iGooods (сервис доставки из продуктовых магазинов) Григорий Кунис. По его словам, в среднем на прошлой неделе компания обслуживала 4,6-5,1 тыс. заказов в день, что на 25-35% выше обычного числа доставок.

"Сегодня мы видим, что средний чек выравнивается, сейчас он составляет около 4,2 тыс. рублей. Люди начинают возвращаться к привычной продуктовой корзине. Мы перестроили систему заказа, учли увеличение товаров в корзине и привлекли дополнительный персонал. В результате задержек стало меньше", - добавил глава iGooods.

У его конкурента - сервиса "СберМаркет" - пик ажиотажа пришелся на 17-19 марта: в эти дни спрос был в 2-2,5 раза выше, чем неделей ранее. "Сейчас мы наблюдаем постепенное снижение ажиотажа", - сказали в пресс-службе компании.

"В конце прошлой недели, 20-22 марта, мы также отметили снижение популярности продуктов длительного хранения - круп, бакалеи, макаронных изделий, консервированной продукции. В число самых популярных товаров вернулись бананы, молоко, сахар, свежие овощи, фрукты. Это связано как со снижением потребительского ажиотажа, так и с тем, что наши партнеры-ритейлеры активно информируют потребителей о стабильности поставок и запасов", - отметили в компании.

На прошлой неделе из-за "экстремального" спроса на доставку продуктов в большинстве из 40 городов присутствия "СберМаркета" были заняты все временные периоды на доставку. Сейчас сервис постепенно возвращается к стандартным условиям и срокам доставки в отдельных городах, вне зависимости от повышенного запроса на услуги доставки. "Мы также активно нанимаем новых сборщиков и курьеров, чтобы эффективнее обрабатывать поступающие заказы. В планах "СберМаркета" на ближайший месяц - еженедельно расширять команду сборщиков и курьеров по всей стране приблизительно на 500 человек", - сообщили в пресс-службе компании.

"Информационное поле всегда активно влияет на потребительское поведение, и активное обсуждение в СМИ и социальных сетях ситуации вокруг вируса не стало исключением - на выходных 14-15 марта россияне активно покупали продукты и товары повседневного спроса впрок - каждую вторую упаковку подгузников и детского питания купили в эти дни в формате мультипака или большой упаковки. Логично, что на минувших выходных 21-22 марта россияне оформили уже на 20% меньше заказов с продуктами питания и FMCG-товарами (потребительскими товарами), при этом мы видим, что состав заказа остается в два раза больше среднего - в типичном заказе на Ozon сейчас 7-8 товаров против 3-5 в прошлом году", - сказала заместитель генерального директора по связям с индустрией Ozon Мария Заикина.

К продуктам питания и FMCG-товарам пользователи активно добавляют товары для домашнего досуга, дистанционной работы и учебы: средненедельные продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, настольных игр - на 150%, товаров для хобби и творчества - на 120%, книг - на 110%, товаров для ремонта - на 296%, аксессуаров для домашних тренировок - в два раза.

В компании по-прежнему отмечают высокий спрос на бесконтактные способы доставки: за последние семь дней среднедневное количество доставок до двери выросло более чем в два раза, а на выдачу через постаматы в марте приходится уже каждый четвертый заказ против каждого пятого-шестого в конце 2019 года.