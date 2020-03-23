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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры", - говорится в сообщении ведомства, поступившем на запрос "Интерфакса".

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Там отметили, что Роскомнадзор постоянно взаимодействует с правоохранительными органами и Генпрокуратурой РФ для незамедлительного реагирования по каждому случаю распространения в информационном пространстве РФ ложной информации, связанной с коронавирусом.

"Ограничение доступа к данному контенту ведомство осуществляет на основании требования Генпрокуратуры", - напомнили в надзорном ведомстве.

Роскомнадзор Instagram YouTube

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