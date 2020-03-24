Полиция Иркутской области опровергла слухи о банде лжедезинфекторов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Иркутской области назвали фейком рассказ в соцсетях, будто бы в регионе группа людей, одетых дезинфекционную одежду, грабит квартиры. Таких преступлений в регионе не зафиксировано, потерпевшие заявления не подавали, заверили в полиции.

Полицейские обнаружили в соцсетях аудиозапись неизвестной женщины, которая рассказывала, как люди в дезинфекционной одежде "прыскают из баллончика и выносят все из квартиры".

"Отсутствие упоминания конкретного населенного пункта – явный признак того, что сообщение носит фейковый характер и направлено на максимально широкое распространение", - обратили внимание в полиции.

Там напомнили об административной ответственности за распространение заведомых фейков.

18 марта в соцсетях распространяли предупреждение, что в Иркутске будто бы по ночм будут проводит дезинфекцию городских улиц с военных вертолетов. Чиновники это опровергли. Отмечалось, что фейковую новость в тот день запустили по соцсетям сразу в нескольких городах России.