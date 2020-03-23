СКР занялся поиском распространителей панических фейков о коронавирусе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) намерен выявить тех, кто распространяет недостоверную информацию о заболеваемости коронавирусом в России с целью посеять панику, сообщили в пресс-службе ведомства.

"СКР начал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили источники этих сведений.

Статья 237 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Статья 128.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.

По официальным данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, 17 заболевших выздоровели.