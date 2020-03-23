Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

СКР занялся поиском распространителей панических фейков о коронавирусе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) намерен выявить тех, кто распространяет недостоверную информацию о заболеваемости коронавирусом в России с целью посеять панику, сообщили в пресс-службе ведомства.

"СКР начал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили источники этих сведений.

Статья 237 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Статья 128.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.

По официальным данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, 17 заболевших выздоровели.

СКР

Новости по теме

Новости

Рецидивист убил полицейского в Волгограде

Источник узнал предложенную Москвой цену поставок российской нефти в Белоруссию

Счетная палата до 1 июня отменила новые проверки на фоне коронавируса

Ставропольский врач с коронавирусом стала фигуранткой дела о халатности

Ставропольский врач с коронавирусом стала фигуранткой дела о халатности

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

Перевозчики попросили правительство отменить "Платон"

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Источники сообщили о скорой отставке главы Роскомнадзора

Источники сообщили о скорой отставке главы Роскомнадзора

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

В Кремле заявили, что призыв оставаться дома на Путина не распространяется

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');