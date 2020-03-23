В Ижевске провели автомобильный крестный ход для защиты города от коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Священнослужители объехали Ижевск на автомобилях, молясь о защите города от коронавируса, сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в понедельник.

Крестный ход прошел по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, говорится в сообщении. Священники вместе с прихожанами объехали Ижевск на нескольких машинах, молясь при этом, чтобы бог защитил город от коронавируса, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что во главе процессии ехал автомобиль с иконой святителя Николая Чудотворца и Крестом Господним. Участники крестного хода сделали остановки на всех ключевых трактах, ведущих в Ижевск.

"Во время каждой остановки священнослужители во главе с митрополитом Викторином совершили чин молебного пения "во время губительного поветрия и смертоносной заразы" и осенили стороны света Крестом Господним", - сообщает также пресс-служба епархии.

По состоянию на 23 марта, в Удмуртии подтверждены два случая заражения коронавирусом - у молодых людей, вернувшихся из Швейцарии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, первый крестный ход прошел 18 марта.