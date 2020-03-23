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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Аэропорты России обратились к Мишустину за "экстренными мерами поддержки"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты, обслуживающие более 70% пассажиропотока в РФ) обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержать "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.

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Копия письма за подписью президента МАА, гендиректора холдинга "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского опубликована в Telegram-канале ассоциации.

"В связи с пандемией коронавируса авиатранспортная отрасль столкнулась с серьезными ограничениями, которые привели к практически полному закрытию международного авиасообщения и катастрофическому снижению внутренних авиаперевозок. В ближайшей перспективе наряду с падением доходов отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, а аэропорты окажутся на грани банкротства ввиду невозможности обслуживания задолженности по кредитным соглашениям", - пишет Чудновский.

Дополнительные негативные последствия, отмечает глава МАА, испытают аэропорты, "которые недавно реализовали или находятся в начальной стадии реализации" инвестпрограмм: из-за высокой долговой нагрузки вкупе с кратным падением пассажиропотока.

В письме МАА перечислены предложения по поддержке аэропортового бизнеса. Одно из них - предоставить аэропортам, а также топливо-заправочным комплексам и хэндлинговым компаниям госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти крупнейших авиакомпаний РФ на период с 1 апреля по 31 декабря. В качестве альтернативы предлагается предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на услуги аэропортов и ТЗК за счет госсубсидий.

МАА также просит освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование аэродромной инфраструктурой на весь 2020 год (в том числе за счет субсидий), а для аэропортов, заключивших концессионное соглашение или соглашение по схеме ГЧП - ввести льготу по налогу на прибыль в размере инвестиций по этим соглашениям.

Ранее в России были введены ограничения на международные перелеты. Исключение сделали для столиц государств, всего в списке без малого 150 городов. Также сохранены чартеры, на которых граждане могут вернуться на родину.

Михаил Мишустин

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