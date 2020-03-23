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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Россияне почти полностью перестали покупать авиабилеты за границу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Около 95% авиабилетов на неделе с 16 по 22 марта россияне приобрели на рейсы внутри страны, сообщили в понедельник "Интерфаксу" представители сервисов по продаже авиабилетов.

"За последнюю неделю 93% бронирований авиабилетов пришлись на внутренние направления, в то время как в аналогичный период прошлого года - 63%. Сейчас большая часть продаж авиабилетов за границу - это авиабилеты в страны СНГ, при этом более 70% из них - в одну сторону", - сказали в пресс-службе сервиса Biletix.

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В компании OneTwoTrip сообщили, что доля авиабилетов, приобретенных по внутренним направлениям с 15 по 22 марта, составила 95%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на путешествия по России вырос на 13%.

"В топ-5 популярных российских направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкала. Заметно вырос спрос на поездки в Сочи (+10%), Краснодар (+20%), Махачкалу (+30%), Минеральные воды (+35%) и Уфу (+60%)", - уточнили в OneTwoTrip. У клиентов Biletix наибольшим спросом пользовались Симферополь, Сочи, Москва, Калининград и Краснодар.

"Что касается зарубежных стран, то мы наблюдаем сокращение бронирований по всем направлениям. Безусловно, падение спроса произошло больше всего в европейские государства, с которыми уже было временно приостановлено авиасообщение. Также, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, меньше приобретали авиабилеты в Турцию, Узбекистан, Армению и Белоруссию. Менее заметен спад в Таджикистан и Киргизию", - добавили в пресс-службе OneTwoTrip.

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В пресс-службе сервиса "Купибилет" агентству сообщили, что заметнее всего на неделе с 15 по 22 марта упали продажи авиабилетов в такие страны, как Германия (-93%), Болгария и Китай (-80%), Таиланд (-74%). "Среди антилидеров - Турция, продажи куда сократились на 82%. Если в 2019 году за неделю билеты приобрели более 1000 путешественников, то в 2020 году на это направление было куплено меньше 200 билетов", - уточнили в компании.

Между тем, как пишет издание Visual Capitalist, количество авиарейсов в мире по состоянию на 16 марта сократилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В антилидерах - Гонконг (-80,8%), Италия (-73,9%) и Южная Корея (-56,1%). Также заметно снизилось число рейсов в Китае (-38,7%), Сингапуре (-35,5%) и Германии (-30,2%). Реже самолеты летали и в Великобритании (-19,3%), Японии (-19,1%) и Франции (-13,7%).

Россия

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