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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщила Росавиация.

Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы преимущественно в столицы иностранных государств, включая Турцию (Стамбул), Таиланд (Бангкок), Японию (Токио) и некоторые другие - всего в списке чуть менее 150 городов. Также продолжатся чартерные рейсы из/в эти страны для перевозки граждан на их родину.

В большую часть стран, для которых сделано исключение, из РФ нет прямых регулярных рейсов: например, в Австралию, Новую Зеландию, Венесуэлу, Чили. Для некоторых государств ограничения действовали и ранее, в том числе для США (Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Швейцарии (Женева), Норвегии (Осло), ОАЭ (Дубай), а также столиц стран ЕС.

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