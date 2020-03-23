Источники сообщили о скорой отставке главы Роскомнадзора

Александр Жаров возглавит "Газпром-медиа"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавит "Газпром-медиа" уже в начале этой недели, его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

"Сегодня последний день работы Александра Жарова в Роскомнадзоре, со вторника (24 марта - ИФ) он должен выйти (на работу - ИФ) в "Газпром-медиа", - сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, уже определен новый руководитель ведомства. "Вместо Жарова Роскомнадзор, как ожидается, возглавит Липов", - сказал один из собеседников агентства.

Биографии Жарова и Липова

Липов с 1990 года работает в сфере информационных технологий. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), с 2008 года работал в Минкомсвязи. В июле 2012 года указом президента был назначен начальником нового Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Жаров с 1999 по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава РФ. В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006 по 2007 работал в должности замгендиректора ВГТРК. В 2008 году занимал пост замглавы Минкомсвязи РФ. В мае 2012 года стал руководителем Роскомнадзора.

Бывший гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в январе занял пост вице-премьера в составе нового правительства Михаила Мишустина, таким образом, его место во главе медиахолдинга стало вакантным.