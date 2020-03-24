Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.

"Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой", - добавили в ведомстве.

За неделю число организованных российских путешественников за рубежом сократилось почти вдвое до 57,8 тыс. человек. Большинство возвращается из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Что касается самостоятельных туристов и трудностей, с которыми они сталкиваются при возвращении, то Ростуризм, Росавиация и МИД вместе пытаются помочь таким россиянам.

Еще 19 марта Ростуризм рекомендовал гражданам России временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам было рекомендовано воздержаться от отправки российских туристов за рубеж и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. Большинство туроператоров последовало рекомендации, прекратив отправку туристов, и в настоящее время ими осуществляются только вывоз туристов.