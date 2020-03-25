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МИД в четверг завершит прием звонков о помощи с возвращением в Россию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский МИД 26 марта в 14:00 завершит составление списков россиян, которые хотели бы вернуться из-за границы домой в условиях отмены авиасообщения и закрытия границ, предупредил в эфире "России 24" начальник отдела департамента Ситуационно-кризисный центр министерства Николай Александров.

Пандемия коронавируса

"Мы только за ночь зафиксировали порядка 5,5 тысяч обращений срочных, экстренных на вывоз граждан", - сказал он.

Всего на горячую линию центра поступило больше 25 000 звонков.

После того, как МИД объявил, что скоро прекратит принимать заявки, звонков стало больше, добавил чиновник.

Все, кто не успеет попасть в списки, будет добираться до дома самостоятельно, отметил он.

По его словам, география обращений очень широкая, в Египте тысячи граждан ожидают возвращения, в странах Европы речь идет о единицах.

Ранее дипломаты сообщили, что готовы помочь организовать вывоз в Россию всех сограждан, кому нужно вернуться, но кто потерял такую возможность из-за ограничений по коронавирусу, и предложил людям подавать заявления и сообщать свои контактные данные в дипмиссии.

МИД Египет Николай Александров

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