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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

"TUI Россия" аннулировал все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.

Ростуризм в четверг рекомендовал туроператорам временно не отправлять туристов за рубеж и оказать им максимальное содействие в перебронировании сроков путешествия на более поздние.

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"В связи с рекомендацией Федерального агентства по туризму "TUI Россия" вынуждено аннулирует туры по всем направлениям (в зарубежные страны) с датой вылета с 20 марта по 30 апреля 2020 года и предлагает перебронировать тур на направление "Россия", перенести туры на более поздний срок - после 30 апреля 2020 года, перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты будущей заявки тех же туристов", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

16 марта о приостановке продаж туров, круизов и бронирования отелей заявил европейский туристический холдинг TUI Group.

TUI Россия

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