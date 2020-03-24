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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

В Москве пообещали наказывать магазины за отказ принимать банковские карты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве проверят розничные магазины в связи с сообщениями об отказе в некоторых из них принимать к оплате банковские карты якобы по причине сбоев из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг во вторник.

"Клиенты имеют право рассчитываться за услуги и товары удобными им способами, и отказы от приема банковских карт, если они имели место, недопустимы. При выявлении подобных случаев к нарушителям будут применяться санкции", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что поводом для проверок стали сообщения в СМИ о случаях отказа небольших несетевых магазинов в Москве от приема банковских карт. Поводом к отказу послужила "угроза распространения коронавируса COVID-19".

"Мы проведем проверки, все подобные попытки ограничить в правах покупателей будут пресекаться", - сказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

При этом, по его словам, подтверждений отказа оплаты товаров банковскими картами в ведомство пока не поступало.

Немерюк отметил, что правительство Москвы делает все для обеспечения возможностей покупателей покупать и оплачивать необходимые им товары и услуги всеми удобными способами, включая бесконтактную доставку.

В пресс-службе напомнили, что Центральный Банк России в рамках борьбы с распространением коронавируса рекомендовал клиентам использовать только безналичную оплату товаров и услуг, а банкам ввести ограничения на выдачу наличных из банкоматов, оборудованных функцией приема наличных.

"Департамент торговли и услуг Москвы просит граждан в случае возникновения проблем с оплатой товаров и услуг банковскими картами незамедлительно сообщать об этом в органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции", - добавил собеседник "Интерфакса".

Москва

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