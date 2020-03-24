Суд отказался смягчить меру пресечения Калви и Дельпалю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался отменить или смягчить условия домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю. Он оставил неизмененым решение Мосгорсуда от 10 февраля, который продлил им меру пресечения до середины мая.

Защита бизнесменов просила отпустить их под залог или под запрет определенных действий либо смягчить им условия домашнего ареста, разрешив ежедневные прогулки.

Адвокат Калви Тимофей Гриднев заявил суду, что его подзащитному 20 марта сделали операцию на бедре и теперь врачи рекомендуют ему прогулки в связи с дефицитом витамина D.

Дельпаль напомнил суду, что следствие по делу завершено, все доказательства собраны, свидетели допрошены, поэтому на стадии ознакомления с материалами расследования повлиять на него он возможности не имеет.



В начале марта Дельпаль попал на карантин после того, как его жена и дети съездили во Францию и вернулись.

Прокурор и следователь попросили суд оставить решение Мосгорсуда без изменений как законное и обоснованное.

Калви, Дельпалю и другим фигурантам дела вменяют растрату 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Они вины не признают. В фонде Baring Vostok эти обвинения связывают со внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка.

Расследовние по делу завершилось в декабре 2019 года. Всего по делу в качестве обвиняемых проходит семь человек.