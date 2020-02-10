Суд продлил Майклу Калви и Филиппу Дельпалю домашний арест до 13 мая

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 мая срок домашнего ареста основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, а также партнера фонда по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемых в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно ходатайству следствия, к этой дате следователи рассчитывают завершить ознакомление Калви, Дельпаля и других обвиняемых, а также их адвокатов с материалами уголовного дела, объем которых составляет 75 томов, не считая вещественных доказательств. К настоящему времени, пояснил в суде следователь, Калви "прочитал" 17 томов, Дельпаль - 12.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok, в том числе Калви и Дельпалю, вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В настоящее время расследование завершено, с декабря 2019 года стороны знакомятся с материалами дела. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят семь человек. Никто из них не признает вину.

Майкл Калви заявлял, что расследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте.

Банк "Восточный" переживает корпоративный конфликт с осени 2018 года. Сторонами в нем выступают Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, с 41,63% банка, и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна с 40,01%.