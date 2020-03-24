В Госдуме предложили сажать на срок до 7 лет за нарушение карантина

Депутаты также предложили штрафовать таких нарушителей на суммы от 500 тыс. до 2 млн рублей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума 31 марта планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента; в этих поправках, в частности, говорится о тюремных сроках до 7 лет для нарушителей карантина и штрафах до 2 млн рублей.

Там отметили, что соответствующие поправки обсуждались во вторник на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и экспертами правового управления нижней палаты парламента.

В пресс-службе информировали, что по итогам дискуссии Володин и Крашенинников инициировали ряд поправок в УК РФ. Депутаты, в частности, предлагают за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, штрафовать на суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода нарушителя в период от 3 до 5 лет.

Осужденному также могу запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничить свободу на срок до 3 лет, говорится в сообщении пресс-службы.

Тюремные сроки и миллионные штрафы для нарушителей

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается штрафовать до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в период от 4 до 5 лет.

Таким нарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничить им свободу на срок до 5 лет, указали в пресс-службе

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается лишать свободы на срок до 7 лет, добавили в пресс-службе.

По итогам совещания было принято решение провести дополнительное заседание Совета Госдумы 25 марта в 12:00, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

По итогам рассмотрения поправок на Совете Думы планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта, отметили в пресс-службе.

Инициатива по ужесточению наказания для нарушителей карантина

В понедельник, 23 марта, главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса. Российский премьер Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов заявлял 23 марта "Интерфаксу", что в парламентском большинстве согласны с необходимостью увеличивать административную ответственность за нарушение карантина. Он также рассказал, что депутаты уже готовят законодательную инициативу, отвечая на данную проблему.

В свою очередь источник во фракции сообщил "Интерфаксу", что соответствующий проект законопроект будет включать и поправки в УК РФ о штрафах за карантин. "Это связано с тем, что в Уголовном кодексе есть возможность предусмотреть гораздо более высокие штрафы, чем в административном законодательстве", - пояснил собеседник агентства.