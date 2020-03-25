В Красноярском крае ограничат выезд из городов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам районов ограничить выезд людей за пределы муниципальных образований для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

Усс предложил разрешить только неотложные поездки. В обращении к жителям края он призвал их без необходимости не посещать общественные места и назвал самоизоляцию самой действенной мерой против инфекции.

Губернатор также поручил чиновникам способствовать самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Руководителям важных и потенциально опасных объектов он рекомендовал по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а работающим - регулярно измерять температуру.

Он также обязал глав районов подготовить меры по поддержке предпринимателей.

Усс еще потребовал исключить распространение слухов и домыслов, отметив, что "вирус паники пострашнее инфекции".