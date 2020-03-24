Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендует региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры.

Как следует из поручений, опубликованных на сайте правительства РФ, также рекомендовано ввести запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, рекомендуется приостановить организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году.

Более того, субъектами РФ поручено изучить возможность переоборудования подведомственных им санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина попросил российского лидерапоручить полпредам главы государства жестко контролировать меры по борьбе с коронавирусом на местах, поскольку не во всех субъектах они жестко выполняются.