Прошедший уикенд стал для российских кинотеатров худшим за 10 лет

Фото: Алексей Константинов/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прошлый уикенд стал для кинотеатров худшим по посещаемости за последние 10 лет. Как сообщил "Интерфаксу" председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, "на уикенде было примерно на 70% меньше зрителей, чем в обычной жизни было бы".

Причиной падения, по его словам, стала пандемия коронавируса, из-за которого закрываются кинотеатры и отменяется прокат фильмов. Всего же, по оценкам Березина, российские кинотеатры могут потерять 10-12 млрд рублей.

"На таком отрезке маленьком не посчитать. Тем более мы пока в состоянии, когда одни закрылись, а другие еще нет. Пока мы исходим из того, что если вся история продлится до конца апреля, то по итогам года мы потеряем примерно 10-12 млрд рублей, это кассовые сборы, соответственно доходов кинотеатров", - сказал Березин.

Он отметил, что, по оптимистичным прогнозам, падение доходов произойдет примерно на 20% от доходов прошлого года.

Во вторник, 24 марта, оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендует региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры. В воскресенье, 22 марта, Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.

Что касается момента, когда кризис будет пройден, то Березин полагает, что полное восстановление киносетей произойдет спустя два года.

Он подчеркнул, что для "бизнеса, у которого на сегодня нормативный срок окупаемости 8-10 лет, такие удары очень чувствительные, поэтому что-то нужно будет менять".