Федерация еврейских общин закрыла все свои синагоги в России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода направили в регионы письма с рекомендацией закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры и детские образовательные учреждения, временно отказаться от проведения общественных трапез.

"В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры", - сообщает пресс-служба ФЕОР.

В пресс-службе пояснили, что закрытие синагог не означает прекращения работы общины, которая продолжает свою деятельность в новом формате, организовывая уроки Торы онлайн, открывая горячие линии по еврейским вопросам, помогая в организации шабатов дома и переводя еврейские образовательные учреждения на дистанционное обучение.

Кроме того, увеличено количество благотворительных программ, налажена доставка продуктовых наборов семьям на карантине, пожилым людям и тем, кто находится в группе риска, а также оказывается другая необходимая помощь.