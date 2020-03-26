В Исаакиевском соборе при закрытом музее продолжились богослужения

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге в Исаакиевском соборе и храме Спаса-на-крови, музеи в которых временно закрылись из-за коронавируса, продолжаются богослужения, сообщили в пресс-службе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

По словам представителя музея, в понедельник на службу никто не пришел.

"Численность прихожан сейчас небольшая - 5-10 человек. Люди придерживаются рекомендаций реже появляться в общественных местах ради своей безопасности", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что богослужения продолжаются и в Спасе-на-крови, но там они, как и прежде, проводятся только по выходным.

Как следует из расписания прихода Спаса-на-крови, до конца месяца богослужения в соборе должны пройти 28 и 29 марта. Расписание на апрель пока не опубликовано. Из расписания прихода Исаакиевского собора следует, что до конца месяца богослужения будут проходить ежедневно. 29 марта Божественную литургию совершит митрополит Варсонофий.

Правительство не давало распоряжения закрывать церкви и другие религиозные учреждения. В Москве мэр Сергей Собянин призвал жителей города воздержаться от посещения церквей, синагог и мечетей из-за коронавирус. В РПЦ приняли меры предосторожности для служб и обрядов, но закрывать храмы пок не собирались, но такую возможность уже не исключают.

Музеи по всей России закрылись по распоряжению Минкультуры.