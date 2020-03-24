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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

Если региональные власти обратятся к представителям РПЦ по поводу ограничения доступа, митрополит Дионисий рекомендует предложить главе региона "вести проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии" с правящим архиереем.

РПЦ

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