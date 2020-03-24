МИД РФ пояснил, что украинцев из России будут вывозить только на добровольной основе

Речи о депортации граждан Украины не идет, заверили на Смоленской площади

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ разъяснили, что в ситуации с вывозом россиян и украинцев речь идет исключительно о помощи людям, которые сами хотят вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщили журналистами на Смоленской площади, такое разъяснение МИД дал в связи с просьбами уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба по борьбе с COVID-19 по вывозу граждан России на родину и украинских граждан на Украину депортацию украинцев.

Спецпоезд для россиян и украинцев

Ранее во вторник правительственный оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом поручил Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины, а украинцев - из РФ железнодорожным транспортом. О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 25 марта.

Для организации перевозки граждан россиян с Украины и граждан Украины с территории РФ согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев, сообщили "Российские железные дороги".

В составе поезда будет 18 вагонов (порядка 800 мест). Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день - 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров. В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Приобрести билеты на специальный поезд можно будет в ближайшее время через интернет на сайте Украинских железных дорог, отмечает РЖД.