Россиян вывезут с Украины спецпоездом в конце марта

Этим же поездом N 906/905 вывезут из России и украинцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Для вывоза россиян с территории Украины и граждан Украины из РФ выделят специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев, сообщили "Российские железные дороги" (РЖД).

"В составе поезда 18 вагонов (порядка 800 мест)", - говорится в сообщении.

Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29-го числа

Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров. В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Приобрести билеты на специальный поезд можно будет в ближайшее время через интернет на сайте "Украинских железных дорог", отмечает РЖД.

Ранее во вторник правительственный оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом поручил Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины, а украинцев - из РФ железнодорожным транспортом. О результатах ведомствам необходимо кабмину до 25 марта.