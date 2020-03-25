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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Курс рубля начал торги ростом к доллару и евро

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Утром в среду рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже" на растущих мировых рынках и дорожающей нефти.

Экономический кризис

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,08-78,28 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 14,25 копейки, до 78,14 рубля за доллар. Евро подорожал на пять копеек до 84,53 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 5,59 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 71,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 89,53 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов на фоне позитивной динамики мировых рынков и растущей нефти. Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн, Сенат должен утвердить это решение позднее.

Накануне инвесторы впервые за последнее время начали проявлять интерес к рисковым активам. Это произошло после объявления Федеральной резервной системой (ФРС) масштабного количественного смягчения. ФРС заявила, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. Ранее размер покупки активов был установлен на уровне $700 млрд.

На утро 25 марта в мире был подтвержден 423 621 случай заражения коронавирусом, умерли 18 911 заболевших. За сутки число заражений выросло почти на 36 000, умерших стало больше на 1662.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. На вечер вторника там умерло 6820 заболевших, всего было зарегистрировано 69 176 больных. В США на вечер вторника было 42 732 инфицированных и 525 летльных исходов. Университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, сообщил о более чем 53 000 заразившихся и 703 умерших в стране.

Котировки нефти растут на новостях из США. К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,65% - до $27,87 за баррель. Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 3,62% - до $24,88 за баррель.

Минэнерго США позднее в среду опубликует данные о запасах нефти в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Московская биржа США Сенат Минэнерго Brent WTI

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