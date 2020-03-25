Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,3-4,2%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим ростом цен blue chips вслед за подъемом мировых площадок на фоне известий о достигнутом соглашении в Сенате США по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн в условиях пандемии коронавируса COVID-2019; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 3,3-4,2%, причем второй превысил 1000 пунктов, а лидерами роста выступают акции "Аэрофлота".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2496,1 пункта (+3,3%), индекс РТС - 1005,6 пункта (+4,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,5%.

Доллар просел до 78,17 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+6,5%), "Роснефти" (+5,1%), "Газпром нефти" (+5%), "Яндекса" (+4,7%), "Норникеля" (+4,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+4%), "АЛРОСА" (+3,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,8%), "Татнефти" (+3,8%), "Интер РАО" (+3,7%), "Мечела" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (+3,2%), "ФСК ЕЭС" (+3%).

Интернет-компания "Яндекс" ускоряет реализацию программы buyback на сумму до $300 млн, говорится в обзоре Goldman Sachs по итогам прошедшей накануне телефонной конференции "День российского интернета", в которой участвовал менеджмент компании. Согласно данным обзора, это связано с падением рынка акций, которое, в свою очередь, обусловлено стремительным распространением COVID-19.

"Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса "A" в ноябре 2019 года, которая запланирована на 12 месяцев.

В США индексы во вторник выросли на 8,1-11,4% на фоне ожиданий согласования властями США программы помощи экономике на фоне пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 (+9,4%) отскочил от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

ФРС в понедельник объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, американский ЦБ запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Опубликованные во вторник статданные показали, что деловая активность в США в этом месяце продемонстрировала рекордный спад со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в марте опустился до исторического минимума в 40,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, согласно предварительным оценкам. Это максимальное падение индекса с октября 2009 года, когда начались расчеты.

В среду продолжился подъем в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 8%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,2%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6%).

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн, сообщает Dow Jones со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Эрика Уэланда.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, а также лидер демократического меньшинства Чак Шумер в ближайшее время объявят о достигнутых договоренностях.

Ранее сообщалось, что законопроект, обсуждавшийся Белым домом и Сенатом, предусматривает денежные выплаты в размере $1200 множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

В центре внимания остаются новости, касающиеся темпов и масштабов распространения коронавируса в мире.

По состоянию на 10:20 по Москве среды в мире насчитывалось 408 тыс. 518 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 18 тыс. 314 человек, поправились более 101 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки число скончавшихся от заболевания выросло в мире на 2,058 тыс. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

Нефть

Нефть утром в среду также дорожает на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики США; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $27,87 за баррель (+2,7% и +0,4% во вторник), майская цена WTI - $24,88 за баррель (+3,6% и +2,8% накануне).

Как отмечает The Washington Post, это соглашение может способствовать быстрому принятию законопроекта обеими палатами Конгресса.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в среду возможно продолжение повышения по индексу РТС на фоне известий, что Сенат США согласовал пакет мер поддержки экономики страны на сумму $2 трлн (формальное голосование может состояться в среду) - это может стать фактором поддержки оживления на фондовых рынках.

Вместе с тем, в большинстве западных стран пока остаются в силе жесткие ограничения в связи с эпидемией COVID-19, и чем дольше они действуют, тем выше вероятность спада в реальной экономике. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление доллара вниз на фоне частичного восстановления "спроса на риск" в рамках реакции на одобрение пакета мер поддержки экономики в США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ФРС стартовала количественную программу без ограничений, что предполагает уход капитала из доллара при стабилизации рынка. Нефть продолжает топтаться на месте в ожидании 1 апреля, когда ценовая война основных производителей может начаться или превратиться в шутку с последствиями. Во всяком случае, появилась надежда, что и американские сланцевые компании могут сократить добычу, чтобы улучшить ситуацию с ценами, которые на текущем уровне никого не устраивают. В более длительной перспективе рубль может ждать длительная волна укрепления за счет разницы ставок с долларом и безграничной QE от ФРС.

Вопрос об утверждении Сенатом США пакета экономической поддержки на $2 трлн остается открытым, но участники согласования заявляют, что они близки к итоговому компромиссу. Соответственно, есть надежда на то, что усилия ФРС, выраженные в безграничном количественном смягчении, будут дополнены увеличением расходов бюджета.

Арабские страны, добывающие нефть, также принимают карантинные меры. В Саудовской Аравии зарегистрирован первый летальный исход от COVID-19. Абу-Даби и Дубай объявляют о приостановке работы аэропортов. В Саудовской Аравии также приостановили внешнее авиасообщение, отменили все массовые мероприятия и даже приняли комендантский час.

Российский рынок акций утром в среду продолжит рост, хотя и не столь активный, как накануне. Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу МосБиржи возрастает. Доллар также может пробить сверху отметку 78 руб./$1 на фоне ослабления американской валюты на глобальном рынке, считает Кочетков.