Крашенинников анонсировал поправки об уголовном наказании за фейки о коронавирусе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал внесение поправок в Уголовный кодекс РФ относительно наказания за фейки в связи с коронавирусом.

"Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Он пояснил, что соответствующие поправки поступят ко второму чтению законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Глава комитета пояснил, что речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина.

Крашенинников сообщил, что данная инициатива будет внесена в Госдуму в среду.

Ранее внесение этой инициативы анонсировал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, который вместе с Крашенинниковым стал автором проекта закона.

Законопроект предусматривает введение Уголовной ответственности за нарушение карантина вплоть до взимания штрафа в 2 млн рублей и лишения свободы на срок до 7 лет.