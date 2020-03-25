Гибель людей из-за нарушения карантина приравняют к терроризму

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Преднамеренное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее к смерти, будет наказываться уже действующими статьями Уголовного Кодекса РФ за терроризм или диверсию.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

Что же касается смертельных последствий, которые возникли по неосторожности, то они будут рассматриваться исходя из положений законопроекта, который сегодня вносится в Думу, отметил глава комитета.

Проект закона об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил был внесен в ГД сегодня, 25 марта.

Документ предполагает усиление наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей. За это предлагается наказывать штрафом (от 500 тыс. до 1 млн рублей), либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

За нарушение карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.