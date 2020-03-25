Число случаев коронавируса в РФ выросло до 658

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Таким образом, суточный прирост новых случаев заболевания в России увеличился почти втрое (с 50-60 случаев).

"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек", - сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.

Из 163 новых случаев, обнаруженных в 20 регионах, 120 зафиксированы в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации штаба, еще по шесть новых случаев зарегистрировано в Московской области и Крыму, по четыре случая - в Псковской области и Краснодарском крае, по три - в Республике Саха (Якутия) и Оренбургской области, по два случая - в Тульской области, Республике Коми, Кабардино-Балкарской Республике и Пермской крае. По одному новому случаю в Брянской, Архангельской и Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае.

Отмечается, что, о данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.