Торговые площадки заблокировали сотни магазинов, спекулирующих на COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Торговые площадки сообщили о блокировке сотен магазинов и товаров со спекулятивными ценами на фоне распространения коронавируса.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекс.Маркета", площадка отключила 300 магазинов за спекуляции разного рода, в частности, завышение цен в 2 и 3 раза по сравнению с предыдущими периодами.

В пресс-службе "AliExpress Россия" (СП Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и ПАО "Мегафон" в сфере электронной коммерции в России и СНГ) сообщили об удалении нескольких сотен товаров, "которые предлагались по неразумной цене и на которые поступали жалобы".

В пресс-службе сервиса онлайн-объявлений Avito сообщили, что компания продолжает блокировать объявления о продаже медицинских масок, респираторов и других товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме. Точное количество заблокированных объявлений компания не раскрывает.

"Также мы приступили к модерации предложений о продаже гречки и туалетной бумаги по завышенным ценам", - добавили в Avito.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за увеличилось на 163 - до 658, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.