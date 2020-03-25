Polymetal задумался о создании СП со структурой Юсуфова

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Polymetal может создать совместное предприятие с "Новой рудной компанией" (НРК) для развития проекта в Магаданской области, рассказал "Интерфаксу" источник в регионе.

О сделке может быть объявлено уже в течение II квартала. Доли в СП будут распределяться 50/50. Фокус будет сделан на геологоразведке, чтобы "впоследствии вести горные работы силами СП", сказал собеседник агентства.

В Polymetal и НРК от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что НРК рассматривает возможность поставлять упорное сырье с месторождения Петух в Магаданской области на автоклавы Polymetal или Petropavlovsk - однако речь идет не об этом проекте, отметил источник. Пока, согласно материалам НРК, в Магаданской области у компании еще два проекта: Ольчинское рудное поле и рудопроявление Солнечное.

НРК - относительно новый игрок на отечественном золоторудном рынке. У группы порядка двух десятков лицензий в разных регионах страны. Компания планирует на горизонте 5 лет выйти на добычу 8-10 тонн золота в год. В материалах корпорации "Энергия" Игоря Юсуфова НРК значится как структурное подразделение.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 27,4%). Free float превышает 60%.