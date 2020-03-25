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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Суд в Коми принудительно госпитализировал женщину и двух детей с подозрением на коронавирус

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Усинский горсуд удовлетворил исковое заявление управления Роспотребнадзора по Коми о принудительной госпитализации трех местных жителей с симптомами острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба суда, жительнице города, которая приехала из-за границы, предписали обеспечить временную изоляцию. Спустя некоторое время женщине и ее несовершеннолетним детям вызвали скорую в связи с повышенной температурой тела и болью в горле. Медработник взял мазок из ротоглотки на проверку наличия коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Усинска потребовал госпитализировать женщину с детьми для обследования, но она отказалась. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось с административным исковым заявлением в суд, который его удовлетворил".

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 25 марта, в Коми лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Пациент, который первым в регионе заразился коронавирусом, уже выздоровел и выписан из больницы.

Всего под медицинским наблюдением находится 865 человек, из них 780 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран.

Коми Усинск

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