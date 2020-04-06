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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
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Третий пациент с коронавирусом скончался в Коми

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Третий случай летального исхода у пациента с коронавирусом подтвержден в Республике Коми.

Как поясняет пресс-служба главы региона, за сутки в Коми подтвердился еще 31 случай заражения коронавирусом. По состоянию на 6 апреля в регионе лабораторно подтверждено 90 случаев COVID-19.

3 апреля в Коми официально подтвердились два случая летального исхода у пациенток с коронавирусом. Одна женщина скончалась в республиканской инфекционной больнице, другая - в ЦРБ Княжпогостского района. Княжпогостская больница продолжает работать, но в условиях карантина.

Ранее все заражения были выявлены в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, которая функционирует в режиме строгого карантина. Среди заболевших COVID-19 есть медицинские работники. Следствие начало проверку после сообщений СМИ о том, что источником заражения большого количества людей в больнице мог стать один из работников медицинского персонала.

Республика Коми коронавирус

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