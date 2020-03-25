Сотрудники ФСБ снова пришли с обысками в Мурманский рыбный порт

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в среду работают сотрудники ФСБ.

Как сообщается в твиттере ММРП, "в управление ММРП снова нагрянули сотрудники ФСБ с обыском".

Как сообщалось, в ноябре 2019 года сотрудники управления ФСБ России по Мурманской области уже проводили обыски в управлении ММРП. В пресс-службе рыбного порта сообщали, что спецслужбы изъяли документы и 350 кг рыбопродукции.

По данным ММРП на тот момент, ФСБ интересовала документация, связанная с контрагентами рыбного порта и налоговыми отчислениями, хотя в порту настаивают на том, что задолженности по налоговым платежам у компании нет. Кроме того, ФСБ проверяет "законность лицензии на нефтеперевалку и перевалку опасных грузов".