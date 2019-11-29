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Сотрудники ФСБ пришли в Мурманский рыбный порт

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В управлении АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в пятницу работают сотрудники ФСБ, сообщается в твиттере ММРП.

"Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ММРП обвиняется "в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами", добавляют в порту.

В пресс-службе порта "Интерфаксу" подтвердили, что в учреждении работают спецслужбы.

ФСБ Мурманский морской рыбный порт

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