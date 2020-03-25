В Кремле разъяснили, на кого не распространяется указ о нерабочей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей с сохранением зарплаты, действие документа не распространяется сотрудников ряда организаций, сообщается в среду на сайте Кремля.

Согласно указу, он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Федеральным органам власти, а также органам власти в регионах поручено от санитарно-эпидемиологической обстановки определить численность служащих, которые должны будут работать с 30 марта по 3 апреля, отмечается в тексте указа. Такое же поручение дано и СМИ.

О том, что следующая неделя в России будет нерабочей, Путин объявил ранее в среду, выступая с телеобращением к нации по поводу ситуации с COVID-19.

"Крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - сказал он.

"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - заявил президент.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.