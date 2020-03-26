"Дочка" РЖД заморозила стоимость билетов в СВ, купе и люкс на фоне коронавируса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) из-за неблагоприятной обстановки с распространением коронавируса и сокращением курсирования ряда поездов "заморозило" тарифы для проезда в вагонах СВ, люкс и купе поездов дальнего следования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПК.

"Стоимость проезда в купейных вагонах, СВ, люкс, а также вагонах с местами для сидения скоростных поездов внутригосударственного сообщения регулируется системой динамического ценообразования. Основной принцип системы заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Однако сейчас АО "ФПК" "заморозило" тариф в дерегулированном сегменте. Поэтому уменьшение количества мест в поездах не будет влиять на стоимость проезда", - отметили в компании.

В ФПК напомнили, что стоимость проезда в плацкартных, общих и вагонах с местами для сидения устанавливается ежегодно Федеральной антимонопольной службой России и изменяется в зависимости от календарных периодов года.

Ранее РЖД сообщали, что в связи с падением спроса на фоне ситуации с коронавирусом меняется частота курсирования некоторых поездов дальнего следования, отменяется движение поездов по ряду маршрутов, на которых имеется альтернатива. Речь идет о графике порядка 30 поездов, в том числе по маршруту Москва - Петербург.