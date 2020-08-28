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"Дочка" РЖД вернула многоразовое питание в некоторые поезда

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "РЖД" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - вернула услугу по заказу дополнительного многоразового питания пассажирам некоторых поездов. Сервис отменялся из-за коронавируса.

Речь идет о поездах дальнего следования, в составе которых есть вагоны-рестораны.

Там можно выбрать блюда из предложенного перечня и составить заказ на весь маршрут следования, выбрав собственный режим питания из трех возможных: "Полный пансион" (завтрак, обед и ужин), "Полупансион" (завтрак и ужин), а также режим "Только завтрак", "Только обед" или "Только ужин". В меню включены мясные, куриные и вегетарианские блюда, а также блюда для детей.

В зависимости от типа вагона стоимость одного рациона питания составляет от 205 до 621 рублей.

Оформить услугу можно на сайте в личном кабинете не позднее, чем за три дня до начала поездки, в билетной кассе или у проводника.

РЖД ФПК коронавирус

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