РЖД начали отменять внутрироссийские рейсы

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - РЖД начали отменять поезда дальнего следования по внутрироссийским маршрутам из-за спада спроса на поездки в связи с коронавирусом, сообщили в компании.

Периодичность курсирования поездов меняется, пассажирам будут предлагать поездки в те же даты или близкие к ним дни, либо вернут деньги за купленные билеты. Отменяются поезда, у которых на конкретных маршрутах есть альтернативы.

Отмены затронут в том числе сообщение между Москвой и Петербургом.

В частности, с 24 марта по 13 апреля отменяется поезд 32/31 Москва - Санкт-Петербург отправлением из Москвы, из Санкт-Петербурга - с 26 марта по 15 апреля. Поезд 224/223 Москва - Санкт-Петербург отменяется из Москвы с 23 апреля по 28 мая, из Санкт-Петербурга - с 25 марта по 30 апреля. Поезд 280/279 Москва - Санкт-Петербург отменяется из Москвы 4, 11 апреля, из Санкт-Петербурга - 6, 13 апреля. Поезд 288/287 Москва - Санкт-Петербург отменяется из Москвы 11 апреля, из Санкт-Петербурга - 13 апреля.

Уменьшается периодичность курсирования двухэтажного поезда "Смена-А. Бетанкур" номер 25/26 Москва - Санкт-Петербург: отправление из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля будет осуществляться по субботам.

Также меняется периодичность курсирования следующих поездов: 131/132 Москва - Новозыбков, 48/47 Москва - Нижний Новгород, 12/11 Челябинск - Омск, 97/98 Димитровград - Ульяновск - Москва, 121/122 Пенза - Ряжск, 45/46 Москва - Тамбов, 121/122 Пенза - Москва, 125/126 Самара - Казань, 352/351 Уфа - Приобье.

С 1 апреля отменяется движение ночного поезда 603/604, связывающего Москву с Тулой и Калугой. Кроме того, в различные даты апреля и мая отменяются поезда из Москвы в Рыбинск, Смоленск, Тамбов, Мурманск, Белгород, Саратов и Тамбов.

С 24 марта по 28 апреля отменяется поезд 11/12 Петрозаводск - Санкт-Петербург. Поезд 9/10 Киров - Нижний Новгород отменяется из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 по 29 апреля, а также с 12 по 28 мая. Изменения также касаются ряда поездов, курсирующих из Екатеринбурга в Ижевск и Казань, а также на маршруте Иркутск - Забайкальск.